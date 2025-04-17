Завершився чемпіонат Європи-2025 з боротьби, який проходив у Словаччині, і став дуже успішним для України, особливо в жіночих дисциплінах.

На змаганнях у Братиславі українцям вдалось здобути аж 9 медалей – 4 золотих та 5 бронзових, що дозволило посісти друге місце у медальному заліку.

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Особливо успішними стали виступи українських спортсменок. Так, Анастасія Алпєєва (до 76 кг) та Ірина Бондар (до 62 кг) вперше в кар’єрі стали чемпіонками Європи серед дорослих. "Золото" також здобули Оксана Лівач (до 50 кг) і Алла Белінська (до 72 кг).

Ще чотири спортсменки здобули "бронзу" змагань: Олександра Хоменець (до 55 кг), Соломія Винник (до 57 кг), Аліна Філіпович (до 59 кг) та Ірина Коляденко (до 65 кг). У змаганнях серед чоловіків вдалось здобути лише одну бронзову нагороду – зробив це Андрій Джелеп (до 61 кг). До слова, випередив Україну в загальному заліку лише Азербайджан.

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