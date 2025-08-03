Віталій Зотов травмував гомілкостоп на одному з тренувань, через що не зможе допомогти збірній України у пре-матчах кваліфікації чемпіонату світу-2027, повідомив наставник "синьо-жовтих" Багатскіс.

Збірна України не дочекалася зірок НБА для участі у пре-кваліфікації ЧС-2025 – тренер жорстко відреагував

"Це погана новина, адже Віталій був важливим болхендлером. Але я радий за молодих гравців, які роблять перші кроки в збірній. Вони показали свій потенціал на тренувальних матчах проти Хорватії", – розповів Айнарс у коментарі ФБУ.

Раніше стало відомо, що збірній України не допоможуть баскетболісти, які виступають в НБА. До слова, національна команда гратиме в групі A зі збірними Словаччини та Швейцарії. Дві збірні з кожної групи вийдуть до основної кваліфікації на чемпіонат світу. Розпочне збірна України виїзною грою у Швейцарії 6 серпня. Номінально домашні матчі буде зіграно 9 серпня зі Словаччиною та 16 серпня проти Швейцарії. В останньому матчі 20 серпня українці зіграють у Словаччині.

Шульга догрався в Бостон Селтікс – клуб переглянув контракт з українцем