Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 втратила п’ять позицій в загальному заліку Жіночої серії, повідомляє офіційний сайт ФБУ.

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Після чотирьох раундів "синьо-жовті" опустились з четвертого на дев'яте місце (в доробку наших дівчат 210 балів – 70 в Улан-Баторі, по 60 у Відні та Бухаресті та 20 балів у Сумгаїті). Лідирують Нідерланди, які зіграли на п’яти етапах, вигравши три з них. Далі йдуть Австралія та Іспанія.

Нагадаємо, в Азербайджані українки виграли один матч з двох, але за додатковими показниками не вийшли з групи й в підсумку стали дев'ятими. Раніше на першому для себе етапі в сезоні у Відні Україна посіла четверте місце, поступившись у півфіналі Нідерландам.

В Улан-Баторі українки також поступились в півфіналі майбутнім чемпіонкам Австралії, але в підсумку стали третіми на етапі. В Бухаресті українки посіли підсумкове четверте місце, втретє в сезоні вийшовши до півфіналу.

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