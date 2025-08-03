Жіноча збірна України U-20 зустрілась з Ірландією у матчі 2-го туру чемпіонату Європи-2025 у дивізіоні B. Результат та огляд гри читайте на "Футбол 24+".

Чемпіонат Європи-2025 з баскетболу U-20. Жінки. Дивізіон B

Україна – Ірландія – 67:71 (14:24, 16:14, 21:9, 16:24)

Україна успішно стартувала на Євро-2025, розбивши збірну Великої Британії в першому матчі 74:53. Наступним суперником стала Ірландія, для якої це була перша гра на турнірі. Перша чверть, щоправда, стала жахливою для українок – поразка в "мінус 10" очок.

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У другій чверті вдалось скоротити відставання до 8 пунктів. Після великої перерви Україна не лише відігралась, а й вийшла вперед у 4 очки. Остання чверть вийшла вирішальною, обидві команди мали шанси на перемогу, але вдалось це Ірландії, яка в підсумку вирвала перемогу з різницею в 4 очки.

Таким чином, Україна набрала 3 очки після 2-х турів та залишилась першою. В Ірландії друге місце та 2 бали в активі, тоді як у Великої Британії 1 очко після однієї гри. Матч суперниць "синьо-жовтих" відбудеться вже завтра, 4 серпня, початок о 16:00.

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