Жіноча збірна України з баскетболу опустилась у рейтингу ФІБА – все через невихід на Євробаскет
Жіноча збірна України з баскетболу дізналась оновлену позицію в світовому рейтингу.
Збірна України не зуміла відібратись на Євробаскет серед жінок, внаслідок чого втратила одразу 7 позицій у рейтингу, повідомляє офіційний сайт ФІБА.
Тепер жіноча збірна посідає 42-е місце в рейтингу. Очолює список збірна США. Топ-10 рейтинг виглядає таким чином:
1. США – 880,9 бала.
2. Австралія – 719,6 бала.
3. Франція – 719,2 бала.
4. Китай – 712,7 бала.
5. Бельгія – 702,1 бала.
6. Іспанія – 698,2 бала.
7. Канада – 661,6 бала.
8. Нігерія – 640,1 бала.
9. Бразилія – 637,8 бала.
10. Сербія – 615,2 бала.
...
42. Україна – 188 балів.
