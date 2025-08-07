Чемпіонат Європи U-16. Чоловіки. Дивізіон В. Група С

Україна – Данія – 82:73 (23:25, 16:15, 21:16, 22:17)

Україна стартувала з драматичної поразки від Швейцарії у пре-кваліфікації ЧС-2027 з баскетболу

Довгий час на майданчику точилася рівна боротьба, за якої жодна з команд не мала перевагу більш ніж у 5 очок. У третій чверті українці здійснили ривок 10:0, однак Данія скоротила відставання до чотирьох балів ще до перерви. Тим не менш, у останній десятихвилинці "синьо-жовті" повернули собі перевагу у 10 балів та спокійно довели матч до перемоги.

Найрезультативнішими гравцями збірної України стали Євген Татунчак з 25 очками та 15 підбираннями та Дмитро Даценко, який набрав 24 очка та зробив 5 перехоплень.

Свій наступний матч на чемпіонаті Європи українці зіграють вже завтра, 8 серпня, проти збірної Нідерландів. Початок гри о – 22:00 за київським часом.

"Відмовник" збірної України після невдачі в НБА офіційно перебрався до ізраїльського гранда