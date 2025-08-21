Українські баскетболісти у завершальному матчі пре-кваліфікації ЧС-2027 перемогли команду Словаччини з рахунком 98:86 та посіли перше місце у групі D. Разом із "синьо-жовтим" до кваліфікації потрапила збірна Швейцарії. А ось команда Словаччини виявилася зайвою та завершила свої виступи.

Україна здолала Словаччину та виграла групу пре-кваліфікації ЧС-2027 з баскетболу – рекордна результативність Ковляра

Збірна України в основному раунді кваліфікації зустрінеться з командами Іспанії, Грузії та Данії, яка посіла друге місце в іншій групі пре-кваліфікації.

Перший раунд європейської кваліфікаційної кампанії відбудеться з 27 листопада цього року по 5 липня 2026 року. За його підсумками по три найкращі команди з кожної групи вийдуть у другий етап відбору, який буде завершальним.

Розклад матчів збірної України в першому раунді кваліфікації до ЧС-2027

27.11.2025. Грузія – Україна

30.11.2025. Україна – Данія

27.02.2026. Україна – Іспанія

02.03.2026. Іспанія – Україна

02.07.2026. Україна – Грузія

05.07.2026. Данія – Україна

Чоловіча збірна України з баскетболу лише одного разу, у 2014 році, брала участь у фінальній частині чемпіонату світу – посіла 18-те місце (2 перемоги, 3 поразки).

Помер видатний тренер Севастьянов – він очолював збірні України з баскетболу та проклав шлях багатьом гравцям