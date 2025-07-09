Тренерський штаб чоловічої збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі, повідомляє офіційний сайт ФБУ.

Україна отримає потужне підсилення на матчі відбору ЧС-2027 – 4 представники НБА готові виступати за "синьо-жовтих"

До списку потрапили 22 гравці. Варто зазначити, що серед них є чотири представники НБА, а також син Віталія Кличка – Максим, який нині виступає у Франції.

Захисники: Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія), Віталій Зотов (Йонава, Литва), Іссуф Санон (ВЕФ, Латвія), Ілля Тиртишник (ОраСі Равенна, Італія), Максим Шульга (Бостон Селтікс, США), Святослав Михайлюк (Юта Джаз, США), Михайло Бублик (Київ-Баскет, Україна).

Форварди: Богдан Близнюк (Йонава, Литва), Володимир Конєв (Дніпро, Україна), Іван Ткаченко (Міттельдойчер, Німеччина), Артем Ковальов (Тангеран Хоукс, Індонезія), Олександр Липовий (Колоссос, Греція), Андрій Войналович (Сабах, Азербайджан), Вячеслав Бобров (ВЕФ, Латвія), Владислав Семерич (Індіан Хіллс, США).

Центрові: Максим Кличко (Монако, Франція), Данііл Сипало (Дніпро, Україна), Ростислав Новицький (Валмієра, Латвія), В’ячеслав Кравцов (Борнео Хорнбіллз, Індонезія), Артем Пустовий (Сартрія Муда, Індонезія), Олексій Лень (Лос-Анжджелес Лейкерс, США), Дмитро Скапінцев (Ріп Сіті Ремікс, США).

Нагадаємо, 14 липня чоловіча збірна України розпочне підготовку до виступу у пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027. Суперниками нашої команди по груповому раунду стануть збірні Швейцарії та Словаччини. В рамках підготовки до офіційних матчів у "синьо-жовтих" заплановано три контрольних матчі – 24-го та 25-го липня в Ризі проти Нідерландів та 2 серпня в Хорватії проти місцевої національної збірної.

Україна визначилась з місцем проведення домашніх матчів пре-кваліфікації ЧС-2027 з баскетболу – календар турніру