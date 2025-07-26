Юнацька збірна України U-18 проти команди Азербайджану U-18 провела другий матч на Євробаскеті-2025. Результат та звіт про зустріч – в цій новині на "Футбол 24+".

Чемпіонат Європи U-18, дивізіон B

Україна U-18 – Азербайджан U-18 – 71:67 (10:14, 12:12, 16:24, 23:11, 10:6)

Збірна України стартувала на Євробаскеті U-18 з розгромної поразки Данії

Українці у першому поєдинку турніру поступилися збірній Данії з рахунком 53:92. Маючи невдачу у пасиві, підопічні Дмитра Забірченка у другій грі мали діяти виключно на перемогу.

Перша четверть "синьо-жовтим" не вдалася – вони програли її з рахунком 10:14. Друга частина зустрічі принесла рівний результат, що не було на користь України. Після великої перерви азербайджанська команда знову збільшила свою перевагу, вигравши третю чверть 24:16. Положення збірної України було критичним, адже вона поступалася 12 очок – 38:50. До честі "синьо-жовтих", вони у четвертій чверті відіграли цей гандикап та перевели гру в овертайм. Додаткові п'ять хвилин українці провели з позиції сили та виграли матч – 71:67.

Найефективнішим у збірній України став Ілля Гогуленко, який набрав 17 очок та зробив 10 підбирань.

27 липня на українську команду чекає матч зі збірною Румунії, яка має одну перемогу та одну поразку.

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