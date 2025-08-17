Збірна команда України U-23 вкотре довела свій високий клас та очолила загальний залік 23-го міжнародного турніру класу А імені Мустафи Таліяна, що відбувся у Сараєво (Сербія) під егідою Всесвітньої організації World Boxing, повідомляє Федерація боксу України.

Українці завоювали вісім золотих медалей. Чемпіонами у своїх вагових категоріях стали Максим Зименко (до 55 кг), Расул Гулієв (до 60 кг), Олександр Васько (до 65 кг), Джамал Кулієв (до 75 кг), Артур Касьянов (до 80 кг), Микола Лактіонов (до 85 кг), Всеволод Рибалко (до 90 кг) та Станіслав Цуркан (понад 90 кг).

За підсумками змагань Україна отримала також дві персональні нагороди. Найкращим боксером турніру став Джамал Кулієв, а фінальний бій Максима Зименка проти представника Гонконгу був визнаний найкращим на турнірі.

