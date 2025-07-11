Українська молодіжна команда матчем проти Данії розпочала кваліфікацію на Євроволей-2026 U-22. Результат зустрічі та звіт про гру – у цій новині "Футбол 24+".

Кваліфікація на Євроволей-2026, група A, перший тур

Україна U-22 – Данія U-22 – 3:2 (26:16, 25:19, 23:25, 20:25, 18:16)

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Збірна України впевнено стартувала у відборі на чемпіонат Європи з волейболу серед команд U-22.

Наші хлопці потужно розпочали зустріч проти Данії, забравши дебютний сет з рахунком 25:16. В другій партії скандинави змогли нав'язати боротьбу українцям і навіть вели у рахунку, але не довго – 25:19 на користь наших волейболістів.

В третьому сеті українці могли закривати гру, але тут данцям пощастило більше і вони відіграли одну партію – 25:23. Вдала тенденція для суперників нашої команди продовжилась і в четвертому сеті – 25:20 на користь Данії.

Доля поєдинку вирішувалась у п'ятій партії. Данці знову повели у рахунку, але українці, розуміючи, що права на помилку більше немає, відігралися на тай-брейку – перемога 18:16.

Наступний матч молодіжна збірна України проведе проти Італії 12 липня, а в рамках третього туру зустрінеться з Англією 13 липня.

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