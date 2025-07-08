Чемпіонат Європи U-18, жінки, дивізіон В, група C, 4-й тур

Литва – Україна – 75:46 (18:11, 14:13, 19:6. 24:16)

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Українська жіноча збірна U-18 зазнала першої поразки на Євробаскеті в дивізіоні В. Після перемог над збірними Косово (62:51), Азербайджану (78:65) та Боснію і Герцеговину (81:76) наші дівчата поступилися Литві з рахунком 46:75.

Таким чином господарки турніру одноосібно очолили турнірну таблицю групи C. Збірна України – на другому місці, але конкуренти дуже близько. У фінальному матчі групового етапу нашим дівчатам необхідна тільки перемога над Ісландією, щоб потрапити в плей-офф чемпіонату Європи. Гра відбудеться 9 липня о 13:00 за київським часом.

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