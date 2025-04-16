Товариський матч

Словенія U-18 – Україна U-18 – 4:5 (0:2, 1:0, 3:2, ОТ – 0:1)

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Юнацька збірна Україна продовжує підготовку до чемпіонату світу в Дивізіоні 1А, який відбудеться 20-26 квітня в угорському місті Секешфехервар. Після поразки Угорщині (1:2) "синьо-жовті" у Маріборі реабілітувались у матчі зі Словенією.

Команда Олександра Бобкіна у драматичному поєдинку виграла 5:4 в овертаймі. Відзначимо шайбу лідера команди Миколи Косарєва, дубль Арсенія Воротеляка та гол Мирослава Спаскіна, забитий у меншості. Суперник зміг зрівняти рахунок за 19 секунд до завершення гри та перевір гру в екстра-тайм. Українці не стали відкладати перемогу на потім і забили вирішальну шайбу на першій же хвилині.

Нагадаємо, чемпіонат світу у Дивізіоні 1A розпочнеться 20 квітня – суперниками України будуть Угорщина, Данія, Австрія, Словенія і Казахстан.

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