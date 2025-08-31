Хокейна збірна України U-18 з двома перемогами фінішувала у турнірі в Угорщині.

Olympic Hopes-2025. 3-й тур.

Угорщина U-18 – Україна U-18 – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Юнацька збірна України U-18 здобула перемогу над однолітками з Угорщини у третьому турі міжнародного турніру Olympic Hopes.

Перший період минув без закинутих шайб. На початку другої двадцятихвилинки Єгор Прядєєв відкрив рахунок, однак господарям вдалося зрівняти наприкінці періоду, реалізувавши більшість. У вирішальній третині українці додали в атаці. Спершу у більшості відзначився Андрій Смирних, а згодом Арсеній Воротеляк встановив остаточний рахунок – 3:1.

За підсумками турніру, що проходив у Будапешті, Україна посіла друге місце. У першому турі команда перемогла Польщу (8:4), але у другому поступилася Франції (1:6). Переможцем змагань стала саме французька збірна.

