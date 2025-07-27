Чемпіонат Європи-2025 U-18, 3-й тур

Україна – Румунія – 67:90 (17:26, 14:24, 15:21, 21:19)

Україна U-18 продовжила не дуже вдалі виступи на Євробаскеті-2025, тепер поступившись господарці турніру – Румунії. Перша чверть проходила на рівних, але кінцівка стала фатальною – румуни здійснили ривок 1:10. У другій і третій чвертях Україна також програла, а виграла лише заключну, яка вже нічого не вирішувала – надто великим було відставання.

Збірна України у другому матчі Євробаскету U-18 здобула фантастичну перемогу в овертаймі, відігравши "мінус 12"

Варто нагадати, що ця поразка стала вже другою для України на Євробаскеті-2025 – у стартовому турі підопічні Дмитра Забірченка були розбиті одним з головних фаворитів – Данією (53:92). А в минулій зустрічі Україна в овертаймі змогла перемогти Азербайджан з рахунком 71:67.

Додамо, що 29 липня, о 13:00 збірна України зіграє проти збірної Грузії. У обох команд наразі по 4 очки в активі.

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