Підопічні Олега Шевченка виграли три матчі з п'яти та були вимушені чекати завершення всіх інших поєдинків групи. Україна змогла кваліфікуватись до чвертьфіналу завдяки перемозі Данії над командою Нідерландів – 72:58, повідомляє Федерація баскетболу України.

Зірковий легіонер повернеться в збірну України перед вирішальними матчами пре-кваліфікації ЧС-2027 з баскетболу

У підсумку Україна та Данія завершили груповий етап з однаковою кількістю перемог, однак наші баскетболісти здобули перемогу над данцями в очній грі, тому фінішували другими. В 1/4 фіналу Євробаскету українці зіграють проти Бельгії, яка виграла групу D, здобувши чотири перемоги в чотирьох матчах над Чехією, Болгарією, Угорщиною та Норвегією. Гра відбудеться 14 серпня, початок о – 17:00 за київським часом.

До слова, в інших чвертьфінальних парах зустрінуться Португалія – Боснія та Герцеговина, Польща – Чорногорія та Хорватія – Чехія. Три кращі збірні Дивізіону В у наступному сезоні гратимуть у Дивізіоні А.

Український екс-форвард баскетбольної Барселони офіційно повернувся в Європу після виступів у США