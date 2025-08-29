Команди України та Норвегії зустрілися у матчі жіночого чемпіонаті Європи U-16. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Євробаскет-2025 U-16, жінки, матч за 15-16 місця

Норвегія – Україна 38:80 (7:25, 12:14, 10:24, 9:17)

Жіноча збірна України U-16 здобула першу перемогу на Євробаскеті-2025

29 серпня збірна України завершила свої виступи на чемпіонаті Європи, здобувши впевнену перемогу над Норвегією. Вже в першій чверті наші баскетболістки пішли у відрив, вигравши десятихвилинку 25:7. Надалі гра була більш рівною, але українки все одно зберігали перевагу та довели матч до розгромної перемоги 80:38.

Найрезультативнішою гравчинею у складі збірної України стала Таїсія Данилейко, яка набрала 20 очок, Марія-Луїза Дзігора записала до свого доробку 17 очок 6 підбирань і 6 передач, а Даліла Мурзова оформила дабл-дабл з 10-ма очками та 10-ма підбираннями. Збірна України завершила свої виступи на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В, посівши підсумкове 15-те місце.

