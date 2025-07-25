Україна U-18 поступилася збірній Данії у дебютному матчі Євробаскету-2025. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24+".

Чемпіонат Європи U-18, дивізіон B

Україна – Данія – 53:92

Україна перемогла Нідерланди в контрольному матчі – далі чекає прекваліфікація ЧС-2027 з баскетболу

Юнацька збірна України U-18 зазнала нищівної поразки у стартовому поєдинку Чемпіонату Європи в Дивізіоні В. "Синьо-жовті" поступилися скандинавам з рахунком 53:92.

Найрезультативнішим гравцем нашої збірної став Ілля Гогуленко, який набрав 15 очок та зробив 6 підбирань.

Вже 26 липня команда Дмитра Забірченка спробує реабілітуватися у зустрічі зі збірною Азербайджану.

Тренер збірної України оцінив спаринг та розповів про проблеми з баскетболістами: "Зник і не виходить на зв'язок"