Чемпіонат Європи 2025 з парафутболу, фінал

Україна – Англія – 3:1

Голи: Романчук, 12, Доненко, 42, Балакай, 57 – Бейкер, 17

Цьогорічна континентальна першість серед футболістів з наслідками дитячого церебрального паралічу проходила у Лафборо (Англія). Збірна України потрапила у групу А, де також грали Англія, Іспанія та Північна Ірландія. По ходу турніру українці зіграли внічию з іспанцями (0:0), перемогли Англію (1:0) та розгромили Північну Ірландію (8:2).

Україна зазнала болючої поразки від Японії на ЧС з волейболу, маючи перевагу 2:0

В півфіналі "синьо-жовті" здолали команду Німеччини (4:2) та вийшли у фінал чемпіонату Європи. У вирішальному матчі Україна зустрілася з господарями турніру – Англією. Віталій Романчук відкрив рахунок у грі на 12-й хвилині, але через 5 хвилин Гаррі Бейкер відновив паритет. На 42-й хвилині Іван Доненко забив другий м'яч "синьо-жовтих", а на 57-й Антон Балакай встановив остаточний рахунок матчу.

Україна здобула перемогу (3:1) та всьоме у своїй історії стала чемпіоном Європи серед футболістів з наслідками дитячого церебрального паралічу. Раніше українці вигравали цей турнір у 1999, 2002, 2006, 2010, 2014 та 2023 роках.

Збірна України нав'язала боротьбу, але поступилася чемпіонам Європи на молодіжному ЧС з волейболу