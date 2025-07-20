Дівоча збірна України з гандболу виграла чемпіонат Європи, здолавши у фіналі Словаччину. Результат та огляд гри читайте на "Футбол 24+".

Чемпіонат Європи з гандболу U-19 2025, фінал

Словаччина – Україна – 23:28 (9:14, 14:14)

У фінальній зустрічі чемпіонату Європи на українок очікувала Словаччина. Перша половина завершилась перемогою "синьо-жовтих" в 5 очок. Словачки у другій половині нав'язали серйозну боротьбу, однак завершилась вона нічиєю 14:14.

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Таким чином, Україна тріумфувала на чемпіонаті Європи U-19. Варто додати, що на турнірі підопічні виконувачки обов'язків головного тренера Лілії Горільської перемогли в усіх матчах, ідеально завершивши турнір.