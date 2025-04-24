Хокейна збірна України U-18 каменя на камені не залишила від однолітків зі Словенії у матчі 4-го туру юніорського чемпіонату світу.

Чемпіонат світу-2025 з хокею U-18, дивізіон IA

Україна – Словенія – 7:1

Шайби: Шибінський, 01:37 (перший період), 14:50 (третій період), Шевцов, 02:59 (перший період), 16:07 (третій період), Оліфрійчук, 10:37 (перший період), Гапоненко, 08:25 (другий період), Кураєв, 14:55 (другий період) – Бізяк, 14:08 (перший період)

Юніорська збірна України з хокею продовжила успішні виступи на ЧС-2025, цього разу розбивши Словенію. Ще в першому періоді була досягнута комфортна перевага завдяки шайбам Шибінського, Шевцова та Оліфрійчука. Словенці відіграли одну шайбу в більшості наприкінці першого періоду, але була остання результативна дія від них.

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Україна добила суперника у наступних двох періодах. Гапоненко та Кураєв зробили рахунок 5:1 у другому, а в третьому Шибінський та Шевцов оформили по дублю, поставивши масну крапку в матчі.

Завдяки цій перемозі збірна України U-18 очолила дивізіон IA, набравши 9 очок та випередивши Данію за різницею шайб. Щоправда, скандинави свій матч (зіграють з Угорщиною, аутсайдером дивізіону) ще мають зіграти сьогодні.

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