Чоловіча збірна України перемогла у матчі з 9 голами. Результат та звіт про поєдинок з французами – у цій новині "Футбол 24+".

Євроліга-2025 з пляжного футболу, 2-й етап, 1-й тур

Україна – Франція – 7:2

Чоловіча збірна України з пляжного футболу програла вирішальний матч Євроліги-2025 – пропустили навіть від Кумана

Українська команда взяла впевнений старт на другому етапі Євроліги з пляжного футболу. У "синьо-жовтих" не виникло ніяких проблем у зустрічі з французами. Сім разів вони відправляли м’яч у ворота своїх суперників, які відповіли двома влучними ударами.

В матчі інших команд квартету, де грає Україна, Італія розбила Латвію з рахунком 9:0.

В суботу, 2 липня, на українську команду чекає зустріч з латвійцями. Початок поєдинку – о 18:30 за київським часом.

Як відомо, збірна України з пляжного футболу на першому етапі відбору до Суперфіналу Євроліги-2025, набравши шість очок, посіла друге місце в групі 1. Вона виграла у Німеччини (3:2) та Грузії (5:1), поступилися Іспанії (3:5).

На сьогодні українська команда йде восьмою у загальній турнірній таблиці дивізіону А. Саме вісімка кращих збірних потрапить до Суперфіналу, який відбудеться 9-14 вересня у Віареджо (Італія).

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