Кубок Девіса, 2 Світова група, перший матч

Україна – Домініканська Республіка – 1:0

Владислав Орлов (ATP №526) – Роберто Сід Саберві (ATP №337) – 6:2, 6:1

Орлов має найскромніший одиночний рейтинг у нашій збірній, а проти нього вийшов перша ракетка домініканців Сід Саберві. Втім, 30-річний українець здобув надупевнену перемогу.

"Взагалі нікого з них не знаю": лідер збірної України – про суперників у Кубку Девіса

У першому сеті Орлов швидко оформив перевагу 3:0 і довів справу до перемоги. Друга партія виявилася ще переконливішою. Владислав віддав Сіду лише один гейм та вивів Україну вперед у командному протистоянні. Матч на корті турецької Анталії тривав 1 годину і 18 хвилин.

Сьогодні (12 вересня) відбудеться друга зустріч в рамках протистояння – В’ячеслав Бєлінський проти Петера Бертрана. На завтра заплановані парний матч і ще 2 одиночі. Для загальної перемоги збірній потрібно забрати три зустрічі.