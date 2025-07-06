Україна перемогла збірну Латвії у другому матчі кваліфікації на Євроволей U-22. Результат та звіт про матч – у цій новині "Футбол 24+".

Кваліфікація до чемпіонату Європи U-22

Україна – Латвія – 3:1 (25:22, 25:19, 22:25, 25:16)

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Після перемоги над збірною Данії українська молодіжна жіноча збірна розібралася і з Латвією в рамках відбору на Євроволей U-22.

Наші дівчата в чотирьох сетах переграли суперниць. Перший сет вони забрали в напруженій боротьбі 25:22, після цього вже з меншим тиском перемогли 25:19. А ось в третій партії латвійки неочікувано обіграли нашу команду та перевели гру в четвертий сет. Там уже українки довели справу до заслуженої перемоги – 25:16.

Таким чином збірна України оформила вихід на чемпіонат Європи U-22, посівши перше місце у своїй групі. Участь у Євро-2026 візьмуть вісім команд, а сам турнір пройде з 7 по 12 липня 2026 року.

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