Збірна України U-16 виступ на чемпіонаті Європи-2025 завершила зустріччю з командою Польщі U-16. Радості українкам гра не принесла – вони програли в трьох партіях (16:25, 10:25, 10:25), зазнавши п'ятої поразки на турнірі в семи зіграних поєдинках.

Україна програла Іспанії і впала у таблиці чемпіонату Європи з волейболу WU-16

Українська команда, набравши сім очок, фінішувала в турнірній таблиці групи 1 основного етапу на шостому місці. Нижче за неї розташувалися тільки збірні Литви (2 перемоги, 5 поразок) та Албанії (7 поразок). До півфіналу вийшли дві найкращі команди групи – збірні Польщі та Італії.

Команда України на Євро-2025 програла Болгарії (2:3) та Італії (1:3), обіграла Албанію (3:1) і Литву (3:1), а потім знову поступилася у поєдинках з Іспанією (1:3), Францією (0:3) і Польщею (0:3).

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