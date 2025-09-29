Україна зазнала поразки від збірної Португалії у матчі групового етапу чемпіонату Європи U-19.

Футзал. Чемпіонат Європи U-19. Група А. 1-й тур

Україна – Португалія – 0:4

Голи: Монтейро, 4, 23, 36, Малгау, 20

У другому турі юнацького Євро-2025 зустрічалися дві традиційно сильні у футзалі збірні – Україна та Португалія. Обидві команди виграли свої попередні матчі, тому у разі перемоги могли забезпечити собі вихід з групи.

Втім, матч проти чинних чемпіонів Європи вийшов надзвичайно складним для українців. Вжен на четвертій хвилині "синьо-жовті" пропустили – відзначився Родріго Монтейро. Наприкінці першого тайму Мігель Малгау збільшив перевагу своєї команди.

Після перерви ситуація не змінилася, португальці швидко забили третій м'яч зусиллями Монтейро. Пізніше Родріго Монтейро оформив хет-трик та встановив остаточний рахунок гри – 4:0 на користь Португалії.

У вирішальному матчі за вихід з групи "синьо-жовті" зіграють проти Італії, яка обіграла Молдову (7:2). Гра відбудеться 1 жовтня, початок – о 20:30 за київським часом.

