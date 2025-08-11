У понеділок, 11 серпня, юнацька збірна України на континентальній першості зустрічалась з однолітками з Косова. Звіт про гру читайте на "Футбол 24+".

Чемпіонат Європи U-16. Чоловіки. Дивізіон В. Група С

Україна – Косово – 77:55 (16:18, 19:13, 25:10, 17:14)

Збірна України у четвертому матчі групового етапу чемпіонату Європи U-16 зійшлась з Косовом. Перед дуеллю "синьо-жовті" йшли на другій сходинці, тоді як наш суперник був останнім, програвши три попередні гри.

Перша чверть несподівано виявилась за косоварами, які були попереду на два очки. У другій українці відігрались, а в третій партії буквально знищили своїх візаві – 25:10. В останній чверті "синьо-жовті" закріпили свою перевагу, вигравши із загальною перевагою у 22 бали.

Як наслідок, збірна України зі 7 пунктами очолила групу С (поки свою гру не провели головні конкуренти – Хорватія та Данія). Саме "картаті" стануть останнім суперником нашої команди у вівторок, 12 серпня.