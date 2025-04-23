Україна повернулася на переможний шлях у третьому турі чемпіонату світу U-18 з хокею у дивізіоні ІА.

Чемпіонат світу U-18, дивізіон ІА, третій тур

Україна – Австрія – 6:3

Шайби: Скороход, 3, Воротеляк, 22, Ратушняк, 26, Шибінський, 28, Оліфірчук, 38, Кураєв, 38 – Вашінг, 18, Шнабль, 28, Бузек, 49

Україна після розгрому Угорщини (7:1) та побиття від Данії (1:5) мала 3 очки. У Австрії було стільки ж.

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Перший період завершився нічиєю 1:1 – Скороход та Вашінг обмінялися шайбами у більшості. Втім, по перерві Україна цілковито захопила ініціативу і ще 5 разів вразила ворота суперника, на що той відповів лише кидком Шнабля. Що цікаво, у складі нашої команди відзначилися 6 різних гравців.

Австрійці у третьому періоді трішки скоротили відставання, але все ж були змушені мритися з розгромною поразкою. Україна з 6 набраними очками щонайменше тимчасово піднімається на другу сходинку дивізіону, поступаючись лише Данії. Наступний матч "синьо-жовті" зіграють вже завтра (24 квітня) проти Словенії.