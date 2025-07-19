Молодіжні збірні України та Ісландії зустрілись у матчі за 13-16 місця чемпіонату Європи – переможець залишився б у дивізіоні А.

Євробаскет-2025 U-20, матч за 13-16 місця

Ісландія – Україна – 88:67 – (29:6, 29:21, 13:20, 17:20)

Україна опинилась у матчі за 13-16 місця через поразку в попередніх п'яти матчах. В суперники "синьо-жовтим" дісталась Ісландія, яка вважалась аутсайдером протистояння. Однак, початок гри показав зворотне – скандинави здійснили ривок 14:0.

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Перша чверть взагалі вийшла катастрофічною – поразка з рахунком 6:29. У другій Україна також програла – 21:29. У другій половині "синьо-жовтим" вдалось трохи скоротити відставання, але все завершилось поразкою з відставання у 21 очко.

Ця поразка вже гарантувала виліт України до дивізіону B. Проте, гра проти Ісландії не стала останньою для підопічних Валерія Плеханова – належить зіграти з невдахою протистояння Фінляндія – Німеччина. У грі за 15-16 місця визначиться найгірша команда молодіжного чемпіонату Європи-2025.

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