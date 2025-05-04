Збірна України отримала втішні призи після трагічної кінцівки ЧС з хокею – найкращий воротар, бомбардир і снайпер
Збірна України з хокею не змогла піднятися в елітний дивізіон чемпіонату світу, однак деякі гравці точно можуть занести цьогорічний турнір собі в актив.
IHHF (Міжнародна федерація хокею з шайбою) роздала індивідуальні призи після завершення боротьби у дивізіоні ІА.
Збірна України не дочекалася допомоги від сусідів і офіційно втратила шанси на еліту ЧС з хокею
Найкращим воротарем турніру визнали Богдана Дьяченка. Кіпер збірної України показав найкращий відсоток відбитих кидків (96,51) та найкращий середній показник пропущених шайб (0,97). Найкращим захисником назвали італійця Луку Дзанатту, а найкращим нападником – британця Ліама Кірка (3 шайби + 4 передачі).
Щоправда, найрезультативнішими гравцями дивізіону ІА були українці. Андрій Денискін став найкращим бомбардиром з 9 очками (3 шайби + 6 асистів), а Віктор Захаров – найкращим снайпером з 6 точними кидками.