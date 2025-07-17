Стало відомо, з ким зіграє жіноча збірна України з баскетболу 3х3 на Євро-2025.

На груповому етапі "синьо-жовті" зіграють у трійці В, повідомляє ФБУ. Суперницями українок будуть команди Франції та Азербайджану. До чвертьфіналу чемпіонату Європи вийдуть дві найкращі команди групи. Перші два місця тріо В зустрінуться з командами групи D.

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Свої матчі збірна України проведе 5 вересня. Спочатку о 16:25 "синьо-жовті" поміряються силами з Францією, а о 19:25 зіграють проти Азербайджану. Суперники зіграють між собою о 12:55.

До слова, жіноча збірна України ввосьме у своїй історії гратиме на чемпіонаті Європи з баскетболу 3х3. Цьогорічний турнір пройде з 5 по 7 вересня у Копенгагені (Данія).

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