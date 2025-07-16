Головний тренер національної команди України Рауль Лосано вніс невеличкі зміни в заявку збірної.

Збірна України з волейболу / фото: Федерація волейболу України

Проти Нідерландів, Італії, Сербії та Канади збірна України зіграє в дещо іншому складі, повідомляє Суспільне Спорт.

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Наставник України Рауль Лосано вирішив замінити Олександра Наложного та Сергія Євстратова. Юрій Синиця та Євгеній Кісілюк відповідно посядуть місця в заявці.

Повний склад збірної України:

Пасувальники: Віталій Щитков, Юрій Синиця.

Діагональні: Василь Тупчій, Володимир Тевкун.

Догравальники: Дмитро Янчук, Ілля Ковальов, Тимофій Полуян, Євгеній Кісілюк.

Центральні блокувальники: Юрій Семенюк, Валерій Тодуа, Олександр Коваль, Андрій Челеняк.

Ліберо: Олександр Бойко, Ярослав Пампушко.

Третій тиждень Ліги націй стартує для України вже 16 липня. Суперниками "синьо-жовтих" стане команда Нідерландів.

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