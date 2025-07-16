Збірна України оголосила заявку на вирішальні матчі волейбольної Ліги націй – дві зміни в складі
Головний тренер національної команди України Рауль Лосано вніс невеличкі зміни в заявку збірної.
Проти Нідерландів, Італії, Сербії та Канади збірна України зіграє в дещо іншому складі, повідомляє Суспільне Спорт.
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Наставник України Рауль Лосано вирішив замінити Олександра Наложного та Сергія Євстратова. Юрій Синиця та Євгеній Кісілюк відповідно посядуть місця в заявці.
Повний склад збірної України:
Пасувальники: Віталій Щитков, Юрій Синиця.
Діагональні: Василь Тупчій, Володимир Тевкун.
Догравальники: Дмитро Янчук, Ілля Ковальов, Тимофій Полуян, Євгеній Кісілюк.
Центральні блокувальники: Юрій Семенюк, Валерій Тодуа, Олександр Коваль, Андрій Челеняк.
Ліберо: Олександр Бойко, Ярослав Пампушко.
Третій тиждень Ліги націй стартує для України вже 16 липня. Суперниками "синьо-жовтих" стане команда Нідерландів.
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