"Синьо-жовті" вже за декілька днів розпочнуть боротьбу за медалі континентальної першості.

Федерація боксу України оприлюднила заявку національної збірної на чемпіонат світу з боксу 2025, який відбудеться з 4-го по 14-те вересня в Ліверпулі.

До списку обраних не потрапив олімпійський чемпіон 2024 року і срібний призер ОІ-2020 Олександр Хижняк. 30-річний спортсмен продовжує відновлюватися після операції.

Заявка збірної України:

Чоловіки: Сійовуш Мухаммадієв (50 кг), Олег Чулачеєв (55 кг), Айдер Абдураімов (60 кг), Ельвін Алієв (65 кг), Юрій Захарєєв (70 кг), Павло Іллюша (75 кг), Матвій Ражба (80 кг), Данило Жасан (85 кг), Богдан Толмачов (90 кг), Дмитро Ловчинський (90+ кг).

Жінки: Ганна Охота (48 кг), Ярослава Маринчук (51 кг), Вікторія Шкеул (54 кг), Дарія-Ольга Гутаріна (57 кг), Тетяна Довгаль (60 кг), Наталія Мерінова (65 кг), Анастасія Черноколенко (70 кг), Ольга Пилипчук (75 кг), Ірина Луцак (80 кг), Марія Ловчинська (80+ кг).

До слова, на чемпіонаті світу сумарно буде розіграно 20 комплектів нагород серед чоловіків і жінок. Нині збірна України з боксу завершує фінальний збір, що проходить у селі Бояни Чернівецької області.