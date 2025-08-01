Збірна України з баскетболу оголосила склад на жіноче Євро U-20 – до заявки потрапило 6 легіонерок
Головний тренер "синьо-жовтих" Євген Мурзін визначився з тими, хто зіграє на чемпіонаті Європи у дивізіоні В.
Тренерський штаб молодіжної жіночої збірної України U-20 викликав до табору національної команди 12 спортсменок, повідомляє офіційний сайт ФБУ. Шестеро з них представлятимуть українські клуби, а ще шість – іноземні.
Збірна України з баскетболу втратила 5 позицій у Жіночій серії 3х3 – фіаско залишило "синьо-жовтих" у топ-10
До складу команди увійшли:
– Богаченко Вікторія (Вінниця-МедУніверситет)
– Черниш Катерина (Інваспорт-СДЮСШОР-5)
– Куценко Валерія (Козачка-КПУ-ОДЮСШ)
– Лавринець Анастасія (Sportowa Politechnica & Akademia Gortata Gdansk, Польща)
– Петришак Вікторія (Козачка-КПУ-ОДЮСШ)
– Шахватова Анна (Франківськ-Прикарпаття)
– Шошоя Вікторія (Вінниця-МедУніверситет)
– Синякова Еліна (Louisiana Tech Lady Techsters, США)
– Тупало Поліна (TTT Riga Juniors, Латвія)
– Тиха Серафима (Virtus Cagliari, Італія)
– Тинщук Олександра (Siauliai-Vilmers, Литва)
– Виповська Таїсія (Alba Berlin, Німеччина)
Нагадаємо, Євро-2025 відбудеться в Угорщині з 2 по 10 серпня. На груповому етапі збірна України зіграє у групі В, де її суперниками будуть Ірландія та Великобританія. До чвертьфіналу вийдуть дві з трьох кращих збірних групи.
Календар матчів молодіжної збірної України:
2 серпня – Великобританія – Україна (21:00)
3 серпня – Україна – Ірландія (18:30)