Головний тренер "синьо-жовтих" Євген Мурзін визначився з тими, хто зіграє на чемпіонаті Європи у дивізіоні В.

Тренерський штаб молодіжної жіночої збірної України U-20 викликав до табору національної команди 12 спортсменок, повідомляє офіційний сайт ФБУ. Шестеро з них представлятимуть українські клуби, а ще шість – іноземні.

Збірна України з баскетболу втратила 5 позицій у Жіночій серії 3х3 – фіаско залишило "синьо-жовтих" у топ-10

До складу команди увійшли:

– Богаченко Вікторія (Вінниця-МедУніверситет)

– Черниш Катерина (Інваспорт-СДЮСШОР-5)

– Куценко Валерія (Козачка-КПУ-ОДЮСШ)

– Лавринець Анастасія (Sportowa Politechnica & Akademia Gortata Gdansk, Польща)

– Петришак Вікторія (Козачка-КПУ-ОДЮСШ)

– Шахватова Анна (Франківськ-Прикарпаття)

– Шошоя Вікторія (Вінниця-МедУніверситет)

– Синякова Еліна (Louisiana Tech Lady Techsters, США)

– Тупало Поліна (TTT Riga Juniors, Латвія)

– Тиха Серафима (Virtus Cagliari, Італія)

– Тинщук Олександра (Siauliai-Vilmers, Литва)

– Виповська Таїсія (Alba Berlin, Німеччина)

Нагадаємо, Євро-2025 відбудеться в Угорщині з 2 по 10 серпня. На груповому етапі збірна України зіграє у групі В, де її суперниками будуть Ірландія та Великобританія. До чвертьфіналу вийдуть дві з трьох кращих збірних групи.

Календар матчів молодіжної збірної України:

2 серпня – Великобританія – Україна (21:00)

3 серпня – Україна – Ірландія (18:30)