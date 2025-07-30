Збірна України оформила другу перемогу на чемпіонаті Європи з волейболу U-16, перемігши друзів Росії
Україна U-16 здолала Сербію у матчі 6-го туру Євроволею. Результат та звіт про матч читайте на "Футбол 24+".
Чемпіонат Європи U-16, Група 2, 6-й матч
Україна – Сербія – 3:0 (25:13, 25:23, 25:13)
Італія стала першим півфіналістом Ліги націй з волейболу, перегравши Кубу – ВІДЕО
Збірна України впевнено розібралася із Сербією в шостому матчі групового етапу Євроволею U-16. "Синьо-жовті" оформили розгром друзів РФ у трьох сетах.
Після цієї звитяги українці з 7 очками посідають п’яте місце у групі 2. Сербія з однією перемогою – сьома. В лідерах Франція, які виграла всі 5 матчів.
31 липня, Україна завершить свої виступи Євроволеї матчем з Туреччиною, які виграли три матчі з п’яти та посідають у групі четверте місце. Початок зустрічі о 11:30 за київським часом.
Визначився переможець жіночої Ліги націй з волейболу перед дебютом у турнірі збірної України – є історичний рекорд