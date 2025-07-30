Україна U-16 здолала Сербію у матчі 6-го туру Євроволею. Результат та звіт про матч читайте на "Футбол 24+".

Чемпіонат Європи U-16, Група 2, 6-й матч

Україна – Сербія – 3:0 (25:13, 25:23, 25:13)

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Збірна України впевнено розібралася із Сербією в шостому матчі групового етапу Євроволею U-16. "Синьо-жовті" оформили розгром друзів РФ у трьох сетах.

Після цієї звитяги українці з 7 очками посідають п’яте місце у групі 2. Сербія з однією перемогою – сьома. В лідерах Франція, які виграла всі 5 матчів.

31 липня, Україна завершить свої виступи Євроволеї матчем з Туреччиною, які виграли три матчі з п’яти та посідають у групі четверте місце. Початок зустрічі о 11:30 за київським часом.

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