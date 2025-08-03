"Спаринг з Хорватією (поразка 71:82) – це був наш останній тест. Декілька днів тому був ще один – проти гравців команд ABA Ліги, лідером якої був Нікола Калініч. І що мене вражає, це те, як такі гравці, як Калініч, які на європейському баскетбольному ринку коштують більше мільйона, як Шаріч та Хезонья, які коштують неймовірних грошей… Великі баскетбольні імена Дончіч, Порзінгіс, Йокіч – вони їдуть у збірні і пишаються захищати кольори національної команди. У нас такого немає, нам цього не вистачає.

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Хочу процитувати тренера збірної Латвії, який сказав цікаву фразу декілька днів тому. Грати за національну збірну, зокрема за збірну України, це має бути як ходити в церкву – треба знімати капелюха, коли заходиш, та бути вдячним за все, що ти маєш. Ось що, як на мене, має означати гра за збірну. Але ми маємо те, що маємо. Знову я маю сказати про те, що знімаю капелюха перед гравцями, які зараз у команді. Вони бʼються та віддаються за національну команду.

Наші гравці з-за океану до збірної вже не приєднаються. Я вже казав про Калініча, у якого немає контракту, який коштує більше мільйона, але він грає, підтримує свою форму. Він не боїться грати. Деякі з цих хлопців, які зараз грали за свої національні збірні, теж без контрактів. Деякі з наших гравців бояться за це і не грають за збірну. Іноді все починається з тренерів: хто тренує гравців, хто підштовхує їх до певних рішень, хто заздрить чомусь. Іноді все починається саме з цього", – заявив Багатскіс у коментарі прес-службі ФБУ.

Нагадаємо, Україна розпочне пре-кваліфікацію на ЧС-2027 матчем проти Швейцарії 6 серпня. Також у нашій групі є Словаччина. За підсумками 4 матчів (2 вдома, 2 на виїзді з кожним суперником) 2 найкращі збірні групи проходять у наступний етап. Попередньо у заявці "синьо-жовтих" було 5 гравців, які на клубному рівні виступають в США. Це Максим Шульга (Бостон Селтікс), Святослав Михайлюк (Юта Джаз), Олексій Лень (Лос-Анджелес Лейкерс), Владислав Семерич (Індіан Хіллс) та Дмитро Скапінцев (Ріп Сіті Ремікс).

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