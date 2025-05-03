Останній день у дивізіоні ІА чемпіонату світу з хокею перетворився на суцільне жахіття для збірної України.

Чемпіонат світу з хокею-2025, 5-й тур, дивізіон ІА

Італія – Румунія – 7:1

Велика Британія – Польща – 3:0

Перед останнім туром все було в руках українців, треба було просто будь-як перемогти немотивовану Японію. Втім, підопічні Дмитра Христича примудрилися програти 2:3 у основний час.

Україна сенсаційно поступилась Японії на ЧС-2025 з хокею і втратила шанс вийти в елітний дивізіон

Надії на ЧС ще залишалися, якби вдало склалися матчі конкурентів – потрібна була будь-яка поразка Італії від Румунії і поразка Британії в основний час проти Польщі.

Допомоги від географічних сусідів ми не дочекалися. Румунія завершила домашній турнір побиттям 1:7 і вильотом у нижчий дивізіон. Італія вже мала в кишені путівку в еліту. Залишалася квола надія на Польщу, але й тут не склалося. Британія без проблем розбила "орлів" і також підіймається в елітний дивізіон.

Натомість Україна проведе на цьому рівні і наступний рік. Загалом "синьо-жовті" виконали завдання-мінімум, але поразка від Японії надовго залишить гіркий присмак втраченого шансу вперше за 19 років виступити серед топ-збірних світу...