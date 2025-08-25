Збірні України та Франції провели зустріч четвертого туру молодіжного чемпіонату світу з волейболу. Результат та звіт про матч – у цій новині "Футбол 24+".

Чемпіонат світу-2025 U-21 з волейболу, чоловіки, група D, 4-й тур

Франція – Україна – 3:1 (25:20, 25:23, 20:25, 25:17)

У четвертому турі чемпіонату світу українці зустрічалися зі збірною Франції, яка є чинним чемпіоном Європи U-21. Перемога в матчі забезпечила б "синьо-жовтим" прохід у плей-офф турніру.

Французи виграли перші два сети за конкурентної боротьби, лише наприкінці першої партії наші суперники змогли зробити ривок у 5 очок. Попри невтішне становище українці не припинили боротьбу та виграли третю партію. Розіграш проходив за переваги "синьо-жовтих", французи змогли зрівняти рахунок в сеті, але Україна все ж повернула собі лідерство.

У вирішальній четвертій партії "синьо-жовті" змогли нівелювати відставання у 4 бали, але в підсумку поступилися – 25:17. Збірна України зазнає другої поразки на молодіжному чемпіонаті світу, але зберігає шанси на плей-офф.

