Україна та Італія провели поєдинок 10-го туру волейбольної Ліги націй. Результат та звіт про матч – у цій новині "Футбол 24+".

Ліга націй з волейболу, чоловіки, 10-й тур

Україна – Італія – 2:3 (15:25, 20:25, 25:16, 25:23, 10:15)

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У десятому турі Ліги націй "синьо-жовті" зустрічалися з грізним суперником – збірною Італії, яка є чинним чемпіоном світу. Поєдинок очікувано виявився непростим для українців. Італійці досить впевнено перемогли у першому сеті, забравши вісім очок поспіль. Друга партія виявилася більш конкурентною. Лише в середині сету Італія вирвалася вперед, українці наблизилися до суперника, але поступилися – 20:25.

За рахунку 0:2 "синьо-жовті" несподівано повернулися в гру. Спочатку наша команда впевнено виграла третій сет – 25:16, потім вирвала наступну партію та перевела гру на тайбрейк. На жаль, вирішальний розіграш забрали фаворити. Італійці вийшли у відрив 3:0 та надалі лише збільшили свою перевагу.

У підсумку збірна Італії здобуває свою восьму перемогу на турнірі та виходить у плей-офф, Україна залишається на шостому місці. Свій наступний матч "синьо-жовті" проведуть у п'ятницю, 18 липня, проти Сербії.

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