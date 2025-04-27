Збірна України без Білодід видала найгірший чемпіонат Європи з дзюдо за 5 років – підсумковий медальний залік
27 квітня 10:38 - Читать на русском
Збірна України з дзюдо зібрала не надто великий "врожай" на чемпіонаті Європи в Подгоріці.
Наша команда здобула в столиці Чорногорії одну медаль. Юлія Курченко виборола бронзу серед жінок у ваговій категорії до 78 кілограмів.
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У підсумковому медальному заліку Україна ділить 15-20 сходинку. Це найгірший результат з 2020 року, коли також була одна бронза.
Нагадаємо, до заявки збірної на цьогорічний чемпіонат Європи несподівано не потрапила Дар'я Білодід. Саме вона приносила єдину медаль у 2024-му, але тоді це було золото і 7-9 місце заліку.
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