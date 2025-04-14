Ольга Івженко "розмочила" медальний залік України на чемпіонаті Європи-2025 з важкої атлетики, який приймає столиця Молдови – Кишинів.

21-річна українка виборола дві нагороди у ваговій категорії до 55 кг.

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У ривку Івженко показала результат 93 кг та здобула перше "мале" золото для нашої збірної. У поштовху Ольга стала лише п’ятою, зупинившись на позначці 108 кг. Зі сумарним результатом 201 кг Івженко завоювала бронзову медаль двоєборства, поступившись француженці Гаранс Ріго (205 кг). Срібло у Александри Григорян (202 кг) з Вірменії.

Додамо, що на цьогорічному чемпіонаті Європи з важкої атлетики Україну представляють 17 спортсменів. Континентальна першість триватиме у Кишиневі з 13 по 21 квітня.