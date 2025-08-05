Жіноча збірна України з баскетболу U-20 дізналась суперників на другому етапі чемпіонату Європи у дивізіоні В, який проходить в Угорщині.

В матчах першого етапу Україна розбила Великобританію (74:53) та прикро поступилась Ірландії (67:71). Ірландки пізніше здолали Великобританію (65:52), що дозволило Ірландії та Україні вийти до наступного етапу, повідомляє Федерація баскетболу України.

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На цьому етапі група B об'єднується з групою A, де до другого етапу вийшли збірні Сербії та Болгарії, які обійшли Данію та Албанію. Сербія, Болгарія, Ірландія та Україна сформували групу Е, в якій будуть враховані результати особистих зустрічей першого етапу, а значить в України буде в пасиві поразка від Ірландії.

Дві найкращі команди сформованого квартету вийдуть до півфіналу чемпіонату Європи, а інші дві збірні гратимуть за підсумкові 5-8 місця.

Розклад матчів групи Е:

Середа, 6 серпня

14:00 Ірландія – Болгарія.

16:30 Сербія – Україна.

Четвер, 7 серпня

14:00 Сербія – Ірландія.

21:30 Болгарія – Україна.

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