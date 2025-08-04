Чоловіча збірна України U-23 зустрічалася з командою Іспанії у матчі групового етапу Ліги націй, який проходить у Відні (Австрія).

Ліга націй з баскетболу 3х3, чоловіки U-23, Відень (Австрія), груповий раунд

Україна – Іспанія – 17:19

Україна та Іспанія у своїх перших матчах поступилися Хорватії, тому в очному поєдинку визначалася команда, яка посяде вище місце на стопі.

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Іспанці активно розпочали матч, реалізувавши два дальні кидки, а після двох хвилин гри вели в рахунку 6:1. Втім, українці з часом почали нівелювати перевагу суперників та змогли наздогнати іспанців за дві хвилини до кінця матчу – 12:12. Проте іспанські баскетболісти краще провели кінцівку та вирвали перемогу 19:17.

У складі збірної України найрезультативнішим гравцем став Владислав Мустяца, який набрав 8 очок. В підсумку "синьо-жовті" завершили четвертий стоп без перемог.

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