ЧС-2025 (жінки), дивізіон IІ, група В, 2-й тур

Туреччина – Україна 1:5 (0:2, 0:0, 1:3)

Збірна України з хокею віддала боржок Польщі і поступилася після переваги 2:0

Жіноча збірна України з хокею продовжує свої виступи на чемпіонаті світу, який відбувається в новозеландському Данідіні (з 14 по 20 квітня). "Синьо-жовті" потрапила до групи B другого дивізіону завдяки перемозі в групі А третього дивізіону – тоді українки закінчили виступи в групі з чотирма перемогами в п'яти матчах. Варто зазначити, що Україна бореться за путівку до дивізіону IIА разом з Бельгією, Австралією, Новою Зеландією, Туреччиною та Гонконгом, виступаючи на цьому рівні вперше за 5 років.

Першою суперницею збірної України стали господарки першості – Нова Зеландія. Основний час завершився з рахунком 3:3, а в овертаймі сильнішими виявилися новозеландки (3:4).

У другому ж матчі українки відірвались на збірній Туреччини. Радміла Ведмеденко відкрила рахунок вже на старті поєдинку. Менш ніж за 10 хвилин "синьо-жовті" подвоїли перевагу в рахунку завдяки зусиллям Тетяни Кириченко. Другий період пройшов без забитих шайб – українки двічі не змогли реалізувати більшість. В третьому періоді Україна забила ще три шайби, однак через подвійне вилучення пропустила у відповідь.

Перемога дозволила Україні набрати 4 очки і піднятись на другу сходинку турнірної таблиці дивізіону ІІ В. Лідирує з 5-ма пунктами Австралія, а топ-3 замикає Бельгія.

Свій черговий поєдинок Україна проведе проти Австралії у четвер, 17 квітня, о 7:30 за київським часом.

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