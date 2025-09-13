Кубок Девіса. Друга Світова група

Україна (Олександр Овчаренко / Владислав Орлов) – Домініканська Республіка (Роберто Сід Саберв / Петер Бертран) – 2:0 (7:6, 6:2)

Капітан збірної України з тенісу – про дві перемоги в Кубку Девіса над Домініканою: "Я маю зробити або не зробити зміни"

У суботу, 13 вересня, протистояння між Україною та Домініканською Республікою у Кубку Девіса продовжили парні змагання. Першопочатково нашу державу мав представляти дует Олексій Крутих / Олександр Овчаренко, однак тренерський штаб "синьо-жовтих" вирішив внести зміни й випустити проти Роберто Сіда Саберва і Петера Бертрана Олександра Овчаренка та Владислава Орлова.

Після першого дня рахунок був 2:0 на користь України – свої одиночні матчі виграли Владислав Орлов і В'ячеслав Бєлінський. Окрім перемоги у матчі на кону стояло питання дострокового тріумфу – якщо "синьо-жовті" зможуть здолати домініканський дует, то Україна здобуде загальну перемогу. Якщо ж програють, то протистояння триватиме – для загальної перемоги потрібно набрати три очки.

Перший сет пройшов у непоступливій боротьбі. Домініканці одразу ж захопили ініціативу і довели рахунок до 4:1 на свою користь. Однак українці зібрались і зуміли перевести гру на тай-брейк, де більше пощастило "синьо-жовтим". На куражі українці дотисли суперника і в другій партії, закривши гру з рахунком 2:0.

Нагадаємо, збірні України та Домініканської Республіки розігрують право зіграти у плей-офф Першої світової групи сезону-2026.

