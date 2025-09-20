Відбувся перший матч 1/8 фіналу ЧС-2025 з волейболу. Звіт та результат зустрічі – в цій новині на "Футбол 24+".

Чемпіонат світу-2025 з волейболу, 1/8 фіналу

Туреччина – Нідерланди – 3:1 (27:29, 25:23, 25:16, 25:19)

Збірна Туреччини стала першим чвертьфіналістом чемпіонату світу з волейболу. В матчі 1/8 фіналу Туреччина у чотирьох сетах обіграла Нідерланди. "Місячні зірки" програли стартову партію, але здійснили яскравий камбек у трьох наступних.

Для Туреччини вихід у 1/4 фіналу чемпіонату світу є найкращим результатом в історії чоловічої збірної. В матчі за вихід у півфінал турки зіграють проти переможця пари Польща – Канада.

