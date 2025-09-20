Кубок Біллі Джин Кінг 2025. 1/2 фіналу

США – Велика Британія – 2:0

Емма Наварро – Сонай Картал – 3:6, 6:4, 6:3

Джессіка Пегула – Кеті Бултер – 3:6, 6:4, 6:2

Перша зустріч американської та британської команд розпочалася з несподіванки – Сонай Картал виграла перший сет у Емми Наварро, яка була фавориткою гри. Однак, представниця США досить швидко ситуацію виправила та за 2 години 14 хвилин виграла матч.

В другому поєдинку, в якому зустрілися Джессіка Пегула та Кеті Бултер, ситуація повторилася – тенісистка з Великої Британії знову перемогла у стартовій партії та змусила грізну суперницю налаштовуватися на камбек. Пегула із задачею впоралася – виграла два наступні сети та принесла своїй збірній путівку до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг 2025.

У фіналі Кубка Біллі Джин Кінг 2025 збірна США зустрінеться з командою Італії, яка ввосьме зіграє у вирішальному матчі неофіційного чемпіонату світу з тенісу серед жіночих команд. Для американської збірної це буде 31-й фінал в історії та перший з 2018 року. Збірна США 18 разів була найкращою командою світу. Італійки є чинними чемпіонками турніру, всього у них п'ять трофеїв.

