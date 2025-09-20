Збірна США стала другим фіналістом Кубка Біллі Джин Кінг – вийшли на кривдниць українок
Збірні США та Великої Британії провели зустріч півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".
Кубок Біллі Джин Кінг 2025. 1/2 фіналу
США – Велика Британія – 2:0
Емма Наварро – Сонай Картал – 3:6, 6:4, 6:3
Джессіка Пегула – Кеті Бултер – 3:6, 6:4, 6:2
Україна програла пару Італії та не вийшла у фінал Кубка Біллі Джин Кінг
Перша зустріч американської та британської команд розпочалася з несподіванки – Сонай Картал виграла перший сет у Емми Наварро, яка була фавориткою гри. Однак, представниця США досить швидко ситуацію виправила та за 2 години 14 хвилин виграла матч.
В другому поєдинку, в якому зустрілися Джессіка Пегула та Кеті Бултер, ситуація повторилася – тенісистка з Великої Британії знову перемогла у стартовій партії та змусила грізну суперницю налаштовуватися на камбек. Пегула із задачею впоралася – виграла два наступні сети та принесла своїй збірній путівку до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг 2025.
У фіналі Кубка Біллі Джин Кінг 2025 збірна США зустрінеться з командою Італії, яка ввосьме зіграє у вирішальному матчі неофіційного чемпіонату світу з тенісу серед жіночих команд. Для американської збірної це буде 31-й фінал в історії та перший з 2018 року. Збірна США 18 разів була найкращою командою світу. Італійки є чинними чемпіонками турніру, всього у них п'ять трофеїв.
Світоліна прокоментувала поразку України в півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг: "Відчуваю розчарування"