Жіноча збірна Італії стала чемпіоном світу після тріумфів на Олімпіаді та у Лізі націй.

Національна команда Італії виграла у збірної Туреччини фінальний матч чемпіонату світу з волейболу серед жінок та першою в історії об’єднала три головні трофеї планети.

Італія продовжила свою світову гегемонію, вигравши ЧС з волейболу серед жінок

Доля фіналу Туреччина – Італія, як відомо, вирішилася на тай-брейку, який італійки виграли з рахунком 15:8. Італійська збірна стала найкращою у світу вдруге в історії та вперше за останні 23 роки. Вона завершила змагальний 2025 рік без жодної поразки в офіційних матчах, маючи переможну серію з 36 поєдинків.

За останні два роки Італія виграла четвертий великий турнір. Вона у 2024-2025 роках брала Лігу націй, а на Олімпіаді-2024 виборола золото, перегравши у фіналі команду США, яка була чинним чемпіоном. Тепер ось перемогла на ЧС. Таким чином, італійська команда першою в історії об'єднала титули чемпіонату світу, Олімпіади та Ліги націй з волейболу.

Після появи Ліги націй з волейболу у 2017 році до цього тільки жіноча збірна США об’єднувала золото цього турніру із золотом Олімпіади. Обидва змагання вона виграла у 2021 році. Об’єднання перемог на ЧС та Олімпіаді раніше двічі вдавалося команді Куби – у 1998 та 2000 роках.

