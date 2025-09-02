Команди України та Домініканської Республіки зустрінуться у поєдинку Другої світової групи.

Чоловіча збірна Домініканської Республіки з тенісу презентувала чотирьох тенісистів, які вийдуть на зустріч з українською збірною.

Україна оголосила заявку на матч тенісного Кубка Девіса у Другій Світовій групі – добре, що без другої ракетки країни

Протистояння команд Домініканської Республіки та України відбудеться 12-13 вересня цього року в Анталії (Туреччина). Місцем проведення поєдинку стануть корти готелю Megasaray.

У складі збірної Домініканської Республіки зіграють:

Роберто Сід Суберві (АТР № 329 – одиночний розряд / АТР № 2221 – парний)

Петер Бертран (АТР № 601 / ATP № 650)

Еммануель Муньйос (ATP № 2167 / ATP № 1973)

Алехандро Хосе Гандіні (– / ATP № 2190)

Костюк заробила майже пів мільйона на US Open, відомо скільки отримали Світоліна, Ястремська та інші українки