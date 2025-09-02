Збірна Домініканської Республіки оголосила склад на матч Кубка Девіса з Україною
Команди України та Домініканської Республіки зустрінуться у поєдинку Другої світової групи.
Чоловіча збірна Домініканської Республіки з тенісу презентувала чотирьох тенісистів, які вийдуть на зустріч з українською збірною.
Протистояння команд Домініканської Республіки та України відбудеться 12-13 вересня цього року в Анталії (Туреччина). Місцем проведення поєдинку стануть корти готелю Megasaray.
У складі збірної Домініканської Республіки зіграють:
Роберто Сід Суберві (АТР № 329 – одиночний розряд / АТР № 2221 – парний)
Петер Бертран (АТР № 601 / ATP № 650)
Еммануель Муньйос (ATP № 2167 / ATP № 1973)
Алехандро Хосе Гандіні (– / ATP № 2190)
