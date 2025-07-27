Ксандер Заяс (22-0, 13 КО) переміг у бою Хорхе Гарсію (33-5, 26 КО) і став чемпіоном за версією WBO.

Пуерто-риканський боксер Ксандер Заяс оформив свою чергову перемогу, здолавши мексиканця Хорхе Гарсію в бою за звання чемпіона світу у середній вазі.

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Для володаря поясу WBO це вже 22-га перемога поспіль в кар'єрі. При цьому Заясу лише 22 роки. Він став наймолодшим чинним чемпіоном світу з боксу.

Бій тривав усі 12 раундів і кращого бійця визначали судді. Вони одноголосним рішенням віддали перемогу в матчі саме Заясу.

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